du vendredi 18 juin au samedi 19 juin à Haras de la vallée des Haflinger

Nos juments profitent d’une alimentation saine biologique et diversifiée, elles pâturent des prairies d’une très grande diversité végétale. La richesse en nutriments de cet environnement floristique se retrouve ensuite dans le lait qu’elles produisent et que nous récoltons sur une période courte à la belle saison.

Accès libre

Découvrez notre élevage de poney et les vertus du lait de jument Haras de la vallée des Haflinger La Gourdaine 72550 Degré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T09:00:00 2021-06-18T19:00:00;2021-06-19T09:00:00 2021-06-19T19:00:00

