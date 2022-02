Découverte des vautours (Baladez curieux) Saint-May Saint-May Catégories d’évènement: Drôme

Saint-May

Découverte des vautours (Baladez curieux) Saint-May, 11 avril 2022, Saint-May. Découverte des vautours (Baladez curieux) Saint-May

2022-04-11 09:00:00 – 2022-05-07 12:00:00

Saint-May Drôme Saint-May EUR Accompagné par un des ornithologues de l’association, entrez dans l’intimité de la vie des Vautours. Venez découvrir les méthodes de réintroduction et de suivi de ces oiseaux. Saint-May

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-May Autres Lieu Saint-May Adresse Ville Saint-May lieuville Saint-May Departement Drôme

Saint-May Saint-May Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-may/

Découverte des vautours (Baladez curieux) Saint-May 2022-04-11 was last modified: by Découverte des vautours (Baladez curieux) Saint-May Saint-May 11 avril 2022 Drôme Saint-May

Saint-May Drôme