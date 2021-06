Soumaintrain Ferme Lorne Soumaintrain, Yonne Découverte des vaches, veaux et des produits laitiers de la ferme Ferme Lorne Soumaintrain Catégories d’évènement: Soumaintrain

Yonne

Découverte des vaches, veaux et des produits laitiers de la ferme Ferme Lorne, 18 juin 2021-18 juin 2021, Soumaintrain. Découverte des vaches, veaux et des produits laitiers de la ferme

du vendredi 18 juin au samedi 19 juin à Ferme Lorne Accès libre

Rencontre avec les vaches, les veaux de la ferme, dégustation et vente de fromages (Soumaintrain) et autres produits laitiers Ferme Lorne 8 rue de l’Étang 89570 Soumaintrain Soumaintrain Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T14:00:00 2021-06-18T18:00:00;2021-06-19T08:00:00 2021-06-19T12:00:00

Détails Catégories d'évènement: Soumaintrain, Yonne