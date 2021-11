Découverte des travaux de restauration de l’église Notre-Dame-de-Bon-Port Eglise Notre Dame de Bon Port, 6 novembre 2021, Nantes.

2021-11-06

Horaire : 14:00 19:00

Gratuit : oui

Les travaux de restauration de l’église viennent de s’achever après trois années de chantier. Les Nantais pourront redécouvrir cette grande dame et sa coupole restaurée samedi 6 novembre 2021 de 14h à 19h. Au programme :- Visite guidée “L’histoire de l’édifice” par Noémie Boulay, chargée de médiation – à 14h30, 16h et 17h30 (durée : 30 min.)- Visite guidée “Le chantier de restauration” par Patricia Jaunet, architecte du patrimoine – à 14h30, 16h et 17h30 (durée : 1h)- Visite “Le chantier de restauration des fresques murales” par Ludovic Loreau et Tristan Mahéo, restaurateurs de peintures – à 14h30, 16h et 17h30 (durée : 30 min.)- Concert d’orgue (sous réserve) par Florence Ladmirault, organiste-titulaire de l’orgue de l’église, et Gaëlle Coulon, organiste à Notre-Dame de Nantes – à 14h, 15h30, 17h et 18h30 (durée : 20 min.)- Visionnage du film documentaire sur la restauration des tableaux de 14h à 19h. Gratuit, ouvert à tous. Inscriptions sur place pour les visites guidées.Pour les personnes de plus de 12 ans et 2 mois, la présentation d’un pass sanitaire est obligatoire pour participer à ces animations.

Eglise Notre Dame de Bon Port adresse1} Centre-ville Nantes 44100 Centre-ville

