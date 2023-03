Découverte des traditions médicinales amazoniennes Dompierre-les-ÉglisesDompierre-les-Églises Catégories d’Évènement: Dompierre-les-Églises Dompierre-les-Églises

Haute-Vienne le bourg Dompierre-les-Églises Haute-Vienne Dompierre-les-Églises De 14h30 à 18h30 à la Maison de Loisirs. Tarif : 5€. Kloreaufil : 06 10 34 96 85. Conférences et Documentaires – Ysabel et Didier partageront leurs expériences à travers leurs rencontres autour de traditions ancestrales lors de leurs voyages au sein de la communauté péruvienne amazonienne. A travers la projection de deux films documentaires, ils vous feront découvrir les diverses facettes de ces traditions ancestrales… Un entracte sera proposé entre les deux documentaires. +33 6 10 34 96 85 le bourg Dompierre-les-Églises Dompierre-les-Églises

