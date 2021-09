Avon Cimetière d'Avon Avon, Seine-et-Marne Découverte des tombes remarquables d’Avon Cimetière d’Avon Avon Catégories d’évènement: Avon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Découvrez un patrimoine riche et inhabituel à travers des tombes insolites (Katherine Mansfield, Georges Gurdjieff, Famille Durand …) Visites libres.

Cimetière d'Avon 66 rue du Souvenir 77210 Avon

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T19:00:00

