Sainte-Verge Sainte-Verge Deux-Sèvres, Sainte-Verge Découverte des terroirs : visite d’une micro-brasserie Sainte-Verge Sainte-Verge Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Sainte-Verge

Découverte des terroirs : visite d’une micro-brasserie Sainte-Verge, 20 août 2021, Sainte-Verge. Découverte des terroirs : visite d’une micro-brasserie 2021-08-20 15:30:00 – 2021-08-20 17:30:00 Maison du Thouarsais 32 place Saint Médard

Sainte-Verge Deux-Sèvres Sainte-Verge EUR 10 Le processus de fabrication de la bière “la Thouarsaise” vous sera détaillé, du choix des matières premières (malts et houblons) en passant par le travail sur les arômes, le brassage jusqu’à l’embouteillage. De précieux conseils vous seront également donnés sur la manière de déguster une bière (choix du verre, température…) de même de l’accord entre mets et bière. Pour agrémenter votre visite, vous dégusterez 3 bières. Visite proposée dans le cadre des “Partages d’Expériences en Thouarsais”. D’autres Découvertes des Terroirs à retrouver dans la brochure Carnets de Routes disponible à la Maison du Thouarsais Suivez les étapes de fabrication de la bière artisanale La Thouarsaise et suivez les conseils de Nathalie pour des accords mets et bières. Dégustation en fin de visite de 3 sortes de bières. +33 5 49 66 17 65 Le processus de fabrication de la bière “la Thouarsaise” vous sera détaillé, du choix des matières premières (malts et houblons) en passant par le travail sur les arômes, le brassage jusqu’à l’embouteillage. De précieux conseils vous seront également donnés sur la manière de déguster une bière (choix du verre, température…) de même de l’accord entre mets et bière. Pour agrémenter votre visite, vous dégusterez 3 bières. Visite proposée dans le cadre des “Partages d’Expériences en Thouarsais”. D’autres Découvertes des Terroirs à retrouver dans la brochure Carnets de Routes disponible à la Maison du Thouarsais Maison du Thouarsais dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Sainte-Verge Autres Lieu Sainte-Verge Adresse Maison du Thouarsais 32 place Saint Médard Ville Sainte-Verge