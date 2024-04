Découverte des territoires avec l’ERIP Agenais, Albret et Confluent 7 Av. du 11 Novembre 1918 47190 Aiguillon Saint-Côme, mardi 14 mai 2024.

Découverte des territoires avec l’ERIP Agenais, Albret et Confluent L’emploi sur le territoire du Confluent

Information collective sur le marché du travail sur le territoire, les

secteurs d’activité, les métiers, les aides et mesures vers l’emploi



pour s’insc… Mardi 14 mai, 11h30 7 Av. du 11 Novembre 1918 47190 Aiguillon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-14T11:30:00+02:00 – 2024-05-14T13:30:00+02:00

Fin : 2024-05-14T11:30:00+02:00 – 2024-05-14T13:30:00+02:00

<span style= »mso-fareast-font-family: « times new roman » »> https://www.linscription.com/pro/catalogue-mission-locale.php?P1=11238

05.53.47.23.32
eripna@mission-locale-agen.org

ERIP Agen