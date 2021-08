Le Barp Terres et céramiques de Gascogne Gironde, Le Barp Découverte des terres et céramiques Terres et céramiques de Gascogne Le Barp Catégories d’évènement: Gironde

Le Barp

Découverte des terres et céramiques Terres et céramiques de Gascogne, 18 septembre 2021, Le Barp. Découverte des terres et céramiques

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Terres et céramiques de Gascogne Gratuit. Entrée sur réservation.

Découverte du savoir-faire local d’un établissement unique dans le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Terres et céramiques de Gascogne 1, chemin de Pourtiche 33114 Le Barp Le Barp Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Barp Autres Lieu Terres et céramiques de Gascogne Adresse 1, chemin de Pourtiche 33114 Le Barp Ville Le Barp lieuville Terres et céramiques de Gascogne Le Barp