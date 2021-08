Découverte des technologies utilisées par la manufacture OMEGA OMEGA, 18 septembre 2021, Paris.

OMEGA, le samedi 18 septembre à 11:00

OMEGA : Une histoire de précision depuis 1848 ! La Maison OMEGA vous donne rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir les coulisses de son art horloger le temps d’une animation qui vous plongera au cœur des garde-temps les plus emblématiques de la manufacture biennoise. Profitez de cette occasion unique pour mieux comprendre les technologies et matériaux utilisés par la marque ; qui ont permis à OMEGA de marcher sur la Lune tout comme d’explorer les profondeurs des océans. L’esprit pionnier d’OMEGA a toujours été accompagné d’une quête de précision qui permet aujourd’hui à la Maison de proposer des garde-temps avec un très haut niveau de précision et une résistance inégalée aux champs magnétiques. Venez vivre une expérience signée OMEGA avec nos experts horlogers qui se feront un plaisir de vous accueillir et répondre à toutes vos questions pour que votre montre n’ai plus de secrets pour vous. Bien cordialement, Votre équipe OMEGA

Entrée libre

