Découverte des techniques d'aquarelle dans le jardin de Delacroix

Musée national Eugène-Delacroix, le samedi 4 juin à 14:00

Le jardin du musée Delacroix est un véritable écrin de verdure chataoyante et colorée au coeur de Paris. Lieu de repos pour le peintre Eugène Delacroix, il accueille en son sein une flore luxuriante et lumineuse. Tout au long de l’après midi du samedi 4 juin, un aquarelliste vous accueille dans ce havre de paix pour vous accompagner dans la réalisation d’une aquarelle de votre invention inspirée du jardin du peintre. Atelier aquarelle accessible à tout moment de l’après midi, entre 14h et 17h. (matériel fourni par le musée)

Musée national Eugène-Delacroix 6 rue de Fürstenberg 75006 Paris

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00

