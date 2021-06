Bordeaux Institut Bouddhiste Kadam Tcheu Ling Bordeaux, Gironde Découverte des statues et de la collection de peintures tibétaines bouddhiques traditionnelles Institut Bouddhiste Kadam Tcheu Ling Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Institut Bouddhiste Kadam Tcheu Ling, le dimanche 19 septembre à 14:00 Gratuit. Entrée libre.

Nous vous invitons à découvrir notre temple de plus de 200 m2, riche de nombreuses statues de Bouddha ainsi qu’une des plus grandes collections de Thankas d’Aquitaine. Institut Bouddhiste Kadam Tcheu Ling 30-36 rue la mothe, 33800 bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

