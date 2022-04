Découverte des serpents de Gironde chateau du parc de Tanaïs,Blanquefort Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

Gironde

Découverte des serpents de Gironde chateau du parc de Tanaïs,Blanquefort, 14 mai 2022, Blanquefort. Découverte des serpents de Gironde

chateau du parc de Tanaïs, Blanquefort, le samedi 14 mai à 14:00

Accompagné d’un spécialiste des reptiles, partez à la découverte des espèces de chez nous et changez votre regard sur ces mal-aimés…

Entrée libre, sur inscription

Accompagné d’un spécialiste des reptiles, partez à la découverte des espèces de chez nous et changez votre regard sur ces mal-aimés… chateau du parc de Tanaïs,Blanquefort blanquefort Blanquefort Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blanquefort, Gironde Autres Lieu chateau du parc de Tanaïs,Blanquefort Adresse blanquefort Ville Blanquefort lieuville chateau du parc de Tanaïs,Blanquefort Blanquefort Departement Gironde

chateau du parc de Tanaïs,Blanquefort Blanquefort Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanquefort/

Découverte des serpents de Gironde chateau du parc de Tanaïs,Blanquefort 2022-05-14 was last modified: by Découverte des serpents de Gironde chateau du parc de Tanaïs,Blanquefort chateau du parc de Tanaïs,Blanquefort 14 mai 2022 Blanquefort Blanquefort Blanquefort chateau du parc de Tanaïs

Blanquefort Gironde