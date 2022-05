Découverte des serpents avec Matthieu Berroneau. Réservation obligatoire Le Verdon-sur-Mer, 14 mai 2022, Le Verdon-sur-Mer.

Découverte des serpents avec Matthieu Berroneau. Réservation obligatoire CPIE Médoc 15 bis route de Soulac Le Verdon-sur-Mer

2022-05-14 09:30:00 – 2022-05-14 13:00:00 CPIE Médoc 15 bis route de Soulac

Le Verdon-sur-Mer Gironde

5 EUR venez participer à la découverte des serpents. Une première partie technique sera l’occasion de défaire les préjugés qui collent aux serpents. Nous découvrirons, leurs exigences écologiques (habitats qui affectionnent, régime alimentaire, menaces…). Victimes de leur mauvaise réputation, nous apprenons à reconnaitre les différentes espèces qui côtoient nos jardins (et notamment à faire la différence entre les vipères et les couleuvres). Une seconde partie, sera alors l’occasion de sortie sur le marais pour tenter d’observer ces reptiles dans leur habitat naturel, et de s’essayer à leur identification.

+33 5 56 09 65 57

