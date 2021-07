Arès Réserve naturelle nationale des prés salés d'Arès-Lège Arès, Gironde Découverte des secrets des prés salés Réserve naturelle nationale des prés salés d’Arès-Lège Arès Catégories d’évènement: Arès

Réserve naturelle nationale des prés salés d’Arès-Lège, le samedi 2 octobre à 10:30

Découverte générale de la faune, de la flore et de l’Histoire de la RNN des prés salés d’Arès-Lège

Gratuit

Balade entre terre et mer à la découverte de la faune et de la flore des prés salés. Comment s’adaptent-ils à la submersion marine ? Quelles sont les principales espèces ?… Réserve naturelle nationale des prés salés d’Arès-Lège rue du port ostréicole Arès Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:30:00 2021-10-02T12:30:00

