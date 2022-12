Découverte des secrets des prés salés Arès Arès Catégories d’évènement: Arès

Gironde

Découverte des secrets des prés salés Arès, 1 avril 2023, Arès . Découverte des secrets des prés salés Port ostréicole Réserve Naturelle des Prés Salés Arès Gironde Réserve Naturelle des Prés Salés Port ostréicole

2023-04-01 – 2023-04-01

Réserve Naturelle des Prés Salés Port ostréicole

Arès

Gironde Il vous suffit parfois de vous promener en bonne compagnie pour découvrir les merveilles et les logiques parfois surprenantes de la réserve.

Entre terre et mer, cette sortie nature vous enchantera.

Rendez-vous à l’entrée de la réserve (port ostréicole).

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.

Réserve Naturelle des Prés Salés Port ostréicole Arès

