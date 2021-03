Découverte des secrets de l’Adour, 14 septembre 2021-14 septembre 2021, Laurède.

Découverte des secrets de l’Adour 2021-09-14 15:30:00 – 2021-09-14 17:30:00

Laurède Landes Laurède

Partez à la découverte des secrets du fleuve Adour ! Lors de cette balade commentée par un(e) technicien(ne) du Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL), visitez la centrale hydroélectrique qui est positionnée sur un canal alimenté par l’eau de l’Adour grâce à un seuil et rencontrez un pêcheur d’Alose au « tioup ». Une balade ludique et instructive pour petits et grands.

Partez à la découverte des secrets de l’Adour ! Centrale hydroélectrique et pêche d’Alose au « tioup »; on vous raconte la vie sur les bords du fleuve Adour.

Partez à la découverte des secrets de l’Adour ! Centrale hydroélectrique et pêche d’Alose au « tioup »; on vous raconte la vie sur les bords du fleuve Adour.

Partez à la découverte des secrets du fleuve Adour ! Lors de cette balade commentée par un(e) technicien(ne) du Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL), visitez la centrale hydroélectrique qui est positionnée sur un canal alimenté par l’eau de l’Adour grâce à un seuil et rencontrez un pêcheur d’Alose au « tioup ». Une balade ludique et instructive pour petits et grands.