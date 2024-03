Découverte des secrets de l’Adour de Mugron à Nerbis Route du vieux port Mugron, lundi 23 septembre 2024.

Partez fouler le Sentier de l’Adour au départ du lac de pêche de la Saucille de Mugron pour une boucle de 6km vers les lacs de Nerbis. Au programme découverte des particularités du fleuve et de la biodiversité des milieux aquatiques !

A noter prévoir des chaussures adaptées à la marche et de quoi se protéger du soleil si il fait chaud. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-23 15:00:00

fin : 2024-09-23 17:30:00

Route du vieux port Rdv au lac de pêche de la Saucille

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@chalosse.fr

