Découverte des secrets de la ruche

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Gombervaux

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Gombervaux

### Notre super apicultrice vous montre les différents usages du miel et vous fait découvrir son métier passionnant ! **Au programme :** – Ruche pédagogique, – Atelier fabrication de bougie, – Vente directe de miel

Gratuit. Entrée libre. L’accueil du public se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Pour plus de détails : se référer à notre site internet et nos réseaux sociaux.

Château de Gombervaux, 55140 Vaucouleurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

