Découverte des sculptures installées dans le jardin Jardin de sculptures du Roseau Catégorie d’évènement: Charente-Maritime

Découverte des sculptures installées dans le jardin Jardin de sculptures du Roseau, 4 juin 2022, . Découverte des sculptures installées dans le jardin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de sculptures du Roseau

Visite libre et présence du jardinier et de certains artistes pour répondre aux questions sur le concept du jardin (utilisation des plantes sauvages, adaptation à ce que propose la nature…) et présentation des sculptures exposées.

Gratuit

Déambulation à la rencontre des artistes. Jardin de sculptures du Roseau 7 Le Roseau, 17700 Saint-Pierre-d’Amilly, Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Charente-Maritime Autres Lieu Jardin de sculptures du Roseau Adresse 7 Le Roseau, 17700 Saint-Pierre-d'Amilly, Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine lieuville Jardin de sculptures du Roseau Departement Charente-Maritime

Jardin de sculptures du Roseau Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Découverte des sculptures installées dans le jardin Jardin de sculptures du Roseau 2022-06-04 was last modified: by Découverte des sculptures installées dans le jardin Jardin de sculptures du Roseau Jardin de sculptures du Roseau 4 juin 2022 Jardin de sculptures du Roseau

Charente-Maritime