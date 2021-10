Découverte des savoir-faire de l’équipe de charpentiers du Port-musée Douarnenez, 28 octobre 2021, Douarnenez.

Découverte des savoir-faire de l’équipe de charpentiers du Port-musée 2021-10-28 – 2021-10-28 Port-musée Place de l’Enfer

Douarnenez Finistère

Dans le cadre de la semaine de l’économie touristique et des savoir-faire.

Après une présentation générale de l’équipe et de ses compétences, deux charpentiers vous accompagneront sur un de nos navires à flot pour découvrir les principes et les enjeux de la restauration des bateaux du patrimoine.

Masque et Pass sanitaires obligatoires, bonnes chaussures, pas de poussette. Les conditions d’accès et de visites peuvent être plus difficile du fait de l’activité des chantiers (espace restreint, outils, machine…).

https://douarnenez-tourisme.com/agenda/temps-forts-a-ne-pas-manquer/semaine-de-leconomie-touristique-et-des-savoir-faire-edition-2021/

