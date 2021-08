Labruyère-Dorsa Église et son petit musée Haute-Garonne, Labruyère-Dorsa Découverte des saules tétards Église et son petit musée Labruyère-Dorsa Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labruyère-Dorsa

Église et son petit musée, le dimanche 19 septembre à 15:00

Balade découverte des arbres têtards le long des chemins de notre village, avec une approche patrimoniale et une explication sur leur intérêt actuel et futur. Balade commentée par Thomas Maurel du SYMAR – Val d’Ariège

Limité à 20 personnes, prévoir des baskets

Balade commentée autour d’arbres têtards. Église et son petit musée Église, 31190 Labruyère-Dorsa Labruyère-Dorsa Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

