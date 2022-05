Découverte des rochers de Brignogan Plounéour-Brignogan-plages Plounéour-Brignogan-plages Catégories d’évènement: 29890

Plounéour-Brignogan-plages

Découverte des rochers de Brignogan Plounéour-Brignogan-plages, 30 août 2022, Plounéour-Brignogan-plages. rue de Keravezan – plage du Petit Nice Après le restaurant Petit Nice

2022-08-30

Plounéour-Brignogan-plages 29890 L’association Vie et Patrimoine en Pontusval organise une excursion dans les rochers de Plounéour-Brignogan-Plages (côté Brignogan-Plages) pour connaître l’histoire de ses cailloux et de la baie : origine, processus de formation, érosion, variations du niveau marin… Sur inscription

Bonnes conditions physiques nécessaires, chaussures de marche, ciré

Déconseillé aux enfants de moins de 10 ans

rue de Keravezan – plage du Petit Nice Après le restaurant Petit Nice Plounéour-Brignogan-plages

