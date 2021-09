Bédarieux Musée du Jouet et de l'Objet anciens Bédarieux, Hérault Découverte des richesses exposées au musée Musée du Jouet et de l’Objet anciens Bédarieux Catégories d’évènement: Bédarieux

Venez découvrir le Musée du Jouet et de l’Objet anciens de Bédarieux Grand Orb à l’occasion des Journées européennes du patrimoine des 18 et 19 septembre 2021: une immersion dans le XXe siècle au travers de plus de 13 000 objets et jouets et 10 000 documents et revues – Samedi 18/09 de 14h à 19h: Spécial jeunes, scolaires et familles, découverte de milliers d’objets (voitures, jeux de sociétés, automates, trains, début de l’aviation jusqu’à l’espace, évolution des technologies, militaria (2 Guerres mondiales, époque napoléonienne, chevaliers du Moyen Âge notamment),…. ). – Dimanche 19/09 de 14h à 19h : Spécial Seniors “Souvenirs Souvenirs”, découverte de milliers d’objets retraçant tout le XXe siècle (mode, cosmétique et beauté, pharmacie et médecine, son et image, sciences, enseignement, grands événements, vie quotidienne (alimentation épicerie,…), politique, personnalités (actrices/acteurs, grands personnages),….). Visites guidées, vidéos de présentation, possibilité de consultation de nombreux documents d’époque,.. Déplacements aisés pour handicapés moteurs À l’occasion de ces 2 jours : entrée 7€ par personne Adresse 8 ter rue saint Alexandre à Bédarieux Site internet: musee-du-jouet-bedarieux.com Mail: [[vignalsg@gmail.com](mailto:vignalsg@gmail.com)](mailto:vignalsg@gmail.com) Pour cause de respect des règles sanitaires en vigueur, et afin de fluidifier les visites, prendre rdv au préalable par téléphone au 06 23 96 30 08 Contact: Guy Vignals

