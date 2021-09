Mouguerre Landes de Mouguerre Mouguerre, Pyrénées-Atlantiques Découverte des richesses écologiques de la Croix de Mouguerre Landes de Mouguerre Mouguerre Catégories d’évènement: Mouguerre

Pyrénées-Atlantiques

Découverte des richesses écologiques de la Croix de Mouguerre Landes de Mouguerre, 18 septembre 2021, Mouguerre. Découverte des richesses écologiques de la Croix de Mouguerre

Landes de Mouguerre, le samedi 18 septembre à 10:00

### Découverte d’une flore et d’une faune remarquable typique des landes basques, tel que l’Azuré des mouillères. Les landes humides connaissent un déclin très important du fait de la déprise agricole et de l’intensification de l’urbanisation. La lande de la Croix de Mouguerre, située dans le bourg, accueille une flore et une faune remarquable typique des landes basques, tel que l’Azuré des mouillères. Ce papillon à l’écologie particulière affectionne les landes de la Croix de Mouguerre. Venez découvrir les richesses écologiques de ce site niché au portes de Bayonne.

Gratuit. Entrée libre.

Découverte d’une flore et d’une faune remarquable typique des landes basques, tel que l’Azuré des mouillères. Landes de Mouguerre Avenue de la Croix, 64990 Mouguerre Mouguerre Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mouguerre, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Landes de Mouguerre Adresse Avenue de la Croix, 64990 Mouguerre Ville Mouguerre lieuville Landes de Mouguerre Mouguerre