Médiathèque Antoine de St Exupéry, le samedi 12 mars à 10:00

Atelier de découverte et d’accompagnement de l’offre numérique de la médiathèque. Emportez votre tablette, liseuse ou ordinateur portable pour un accompagnement sur place. Pour public ados et adultes. Atelier animé par un bibliothécaire de la Bibliothèque départementale de la Vienne.

Pass sanitaire obligatoire pour les 12 ans et plus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T12:00:00

