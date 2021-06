Bourgoin-Jallieu Musée de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu, Isère Découverte des réserves du musée Musée de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu

Découvrez un lieu habituellement inaccessible : les fameuses réserves du musée, où sont conservés les œuvres et objets qui ne sont pas exposés. Un voyage instructif dans les coulisses du musée ! _Par Agnès Félard, chargée des collections_

Sur inscriptions auprès de l’accueil du musée

Découvrez un lieu habituellement inaccessible : les fameuses réserves du Musée de Bourgoin-Jallieu !

2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:15:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:15:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:15:00 2021-09-19T18:00:00

