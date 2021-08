Découverte des réserves du MAC VAL MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, 18 septembre 2021, Vitry-sur-Seine.

Découverte des réserves du MAC VAL Le MAC VAL propose d’ouvrir exceptionnellement les portes de ses réserves ! Habituellement invisibles et méconnues du public, les réserves des musées constituent leur partie mystérieuse et cachée. La collection du musée est régulièrement enrichie par des achats, des dons, des dépôts et compte actuellement près de 2500 œuvres, dont seule une petite partie est présentée dans les expositions des œuvres de la collection. La spécificité du MAC VAL est de stocker la totalité de sa collection dans le bâtiment même. C’est dans les murs des réserves que la dynamique du musée puise ses sources et que s’effectue l’essentiel des travaux appliqués à la collection : étude, recherche, inventaire, enregistrement, catalogage, consultation, prêt, restauration, entretien, emballage, prise de vues photographiques, préparation des expositions…

Visites pour un groupe de 10 personnes. Inscriptions sur place, 1h avant l’horaire de la visite

