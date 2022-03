Découverte des rapaces nocturnes – Earth Hour bois du Roule, 26 mars 2022, MALAUNAY.

Découverte des rapaces nocturnes – Earth Hour

bois du Roule, le samedi 26 mars à 19:30

Dans le cadre de Earth Hour, Mon P’tit Atelier de la Cop21, la commune de Malaunay et la L.P.O vous proposent une balade de découverte des rapaces nocturnes. Pensez à apporter une lampe torche si possible. Au Bois du Roule de Malaunay, le samedi 26 mars de 19h30 à 21h30. Gratuit, tout public, sur inscription au 02 32 82 55 55 (20 places). _ _ _ _ _ _ Earth hour est un évènement mondial du WWF d’extinction des lumières. À cette occasion, plusieurs millions de personnes éteignent leurs lumières et, de Singapour à Honolulu en passant par Sydney, Londres, Paris ou New York, des milliers de monuments iconiques plongent dans le noir. Vous aussi Participez à cette mobilisation. Tout le programme Earth Hour de la Métropole et de ses communes sur NotreCop21.fr Toute l’opération Earth Hour sur [https://weactforgood.com/earthhour/](https://weactforgood.com/earthhour/)

gratuit sur inscription

Dans le cadre de Earth Hour, Mon P’tit Atelier de la Cop21, la commune de Malaunay et la L.P.O vous proposent une balade de découverte des rapaces nocturnes.

bois du Roule rue Georges Pellerin MALAUNAY Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T19:30:00 2022-03-26T21:30:00