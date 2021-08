Pont-du-Château Caves du Seigneur Pont-du-Château, Puy-de-Dôme Découverte des quatre caves jumelées de la Renaissance. Caves du Seigneur Pont-du-Château Catégories d’évènement: Pont-du-Château

Puy-de-Dôme

Découverte des quatre caves jumelées de la Renaissance. Caves du Seigneur, 18 septembre 2021, Pont-du-Château. Découverte des quatre caves jumelées de la Renaissance.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Caves du Seigneur

Desservies par un escalier unique, elles disposent de soupiraux jumelés et orientés nord-sud leur garantissant une aération optimale. Leur construction date vraisemblablement de la Renaissance.

Port du masque obligatoire.

Jadis surmontées d’une très vaste grange, ces quatre caves jumelées s’étendent sur deux étages, jusqu’à une profondeur de huit mètres ! Caves du Seigneur 13 rue de l’Horloge 63430 Pont-du-Château Pont-du-Château Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pont-du-Château, Puy-de-Dôme Autres Lieu Caves du Seigneur Adresse 13 rue de l'Horloge 63430 Pont-du-Château Ville Pont-du-Château lieuville Caves du Seigneur Pont-du-Château