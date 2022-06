DÉCOUVERTE DES PRODUCTEURS DE ST-GEORGES-SUR-LOIRE – RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

2022-07-13 15:00:00 – 2022-07-13 17:30:00

Maine-et-Loire Partez à la rencontre des producteurs de Saint-Georges-sur-Loire ! Passionnés par leur métier, le GAEC du Pâtis Candé et L’Escargot du clos vous accueillent à la ferme. Vous pourrez découvrir une exploitation de vaches jersiaises ainsi qu’une ferme hélicicole. Bien entendu, pour clôturer cette visite, une dégustation de produits des fermes vous sera proposée. Un moment de rencontre et de partage à vivre en famille ! Tarif : 5€ par adulte – 3€ par enfant de 12 à 18 ans – Gratuit pour les enfants de moins 12 ans

