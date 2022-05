Découverte des principes de la permaculture Jardin ouvert de MCA Episol Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Jardin ouvert de MCA Episol, le samedi 4 juin à 14:00

Ateliers pour découvrir les pratiques et les vertus de la permaculture. Des visites dans les autres jardins similaires de la ville sont également prévues. C’est l’occasion d’échanger des graines, de sentir et de goûter les aromates, fruits et légumes que le potager peut nous proposer.

Gratuit

Ateliers, visites et échanges au programme. Jardin ouvert de MCA Episol 9 rue Eugène Fromentin 17100 Saintes Saintes Charente-Maritime

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00

