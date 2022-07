DÉCOUVERTE DES PRAIRIES NATURELLES ET DES PAPILLONS AZURÉS Wittring Wittring Catégories d’évènement: Moselle

Wittring

DÉCOUVERTE DES PRAIRIES NATURELLES ET DES PAPILLONS AZURÉS Wittring, 20 août 2022, Wittring. DÉCOUVERTE DES PRAIRIES NATURELLES ET DES PAPILLONS AZURÉS

Wittring Moselle

2022-08-20 09:30:00 09:30:00 – 2022-08-20 12:00:00 12:00:00 Wittring

Moselle Wittring Tout public.

Partez à la découverte des prairies humides ainsi que de la diversité d’animaux et de plantes qu’elles abritent.

Inscription auprès de l’Association « Les Piverts ». contact@lespiverts.org +33 3 88 70 44 86 http://lespiverts.org/ Michel Greff

Wittring

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Wittring Autres Lieu Wittring Adresse Wittring Moselle Ville Wittring lieuville Wittring Departement Moselle

Wittring Wittring Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wittring/

DÉCOUVERTE DES PRAIRIES NATURELLES ET DES PAPILLONS AZURÉS Wittring 2022-08-20 was last modified: by DÉCOUVERTE DES PRAIRIES NATURELLES ET DES PAPILLONS AZURÉS Wittring Wittring 20 août 2022 Wittring Moselle

Wittring Moselle