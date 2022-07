DÉCOUVERTE DES PRAIRIES NATURELLES ET DES PAPILLONS AZURÉS Willerwald Willerwald Catégories d’évènement: Moselle

DÉCOUVERTE DES PRAIRIES NATURELLES ET DES PAPILLONS AZURÉS Willerwald, 12 juillet 2022, Willerwald. DÉCOUVERTE DES PRAIRIES NATURELLES ET DES PAPILLONS AZURÉS

Eglise rue Principale Willerwald Moselle rue Principale Eglise

2022-07-12 16:30:00 16:30:00 – 2022-07-12 18:30:00 18:30:00

Moselle Willerwald Public familiale, à partir de 7 ans.

Venez en famille, le temps d’une après-midi, découvrir un trésor menacé de nos paysages : le papillon azuré de la sanguisorbe.

Munis de filets à papillon, de boîtes loupes et de guides partons à la rencontre de la biodiversité des prairies humides de Willerwald.

Inscription auprès de la Grange aux Paysages. info@grangeauxpaysages.fr +33 3 88 00 55 55 http://www.grangeauxpaysages.fr/ Alexandre Ruffoni

