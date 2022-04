Découverte des prairies au bord du lac à Gastes Gastes Gastes Catégories d’évènement: Gastes

Landes

Découverte des prairies au bord du lac à Gastes Gastes, 13 juillet 2022, Gastes. Découverte des prairies au bord du lac à Gastes Place de La Mairie Avenue du lac Gastes

2022-07-13 – 2022-07-13 Place de La Mairie Avenue du lac

Gastes Landes EUR 0 0 Partez pour une balade guidée dans les prairies du bord du lac à gastes, réhabilitées notamment par écopaturage.

Vous découvrirez la faune, la flore et les activités traditionnelle de ces milieux. Durée de la balade : entre 2 h et 3 h maximum

Prévoir des chaussures fermées, lunettes de soleil, une bouteille d’eau, casquette….

Accessible aux enfants sachant marcher Poussettes déconseillées)

Les chiens sont acceptés tenus en laisse La visite est gratuite avec inscription préalable obligatoire dans les office de tourisme, en ligne sur notre site internet ou par téléphone au

Place de La Mairie Avenue du lac Gastes

