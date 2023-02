Découverte des plantes utiles…, 24 juin 2023, Angicourt Angicourt.

Découverte des plantes utiles…

1 cavée saint Jean Angicourt Oise

2023-06-24 – 2023-06-24

Angicourt

Oise

Angicourt

A partir du printemps, et le retour de la douceur, les herbes, plantes et fleurs commencent à germer et bourgeonner selon leurs emplacements. Votre guide vous livrera tous les secrets de l’identification visuelle et olfactive des plantes. Vous découvrirez les vertus des plantes que l’on appelle à tort « les mauvaises herbes » et qu’il est possible de les utiliser dans la vie courante. Un monde médicinal et aromatique s’ouvre à vous : baies, bourgeons, feuilles, pétales, herbes…Une petite collation vous sera offerte en fin de promenade. Accompagné par l’Association « Les Amis du

Marais de Sacy et Alentours ».

Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.

Angicourt

