Saint-Yrieix-le-Déjalat 19300 1 Ampouillange Jardin du Centaure Saint-Yrieix-le-Déjalat Introduction à l’univers des plantes tinctoriales et découverte dans le jardin de plusieurs espèces. Démonstration de la fabrication d’une encre végétale avec Rosalie Benevello, productrice et spécialiste des plantes tinctoriales. À 14h30. Prix libre. Réservation fortement conseillée au 06 51 20 44 04 (places limitées). jardinducentaure@neuf.fr +33 6 51 20 44 04 Saint-Yrieix-le-Déjalat

