Découverte des plantes tinctoriales Jardin du marquisat Lectoure, samedi 1 juin 2024.

Découverte des plantes tinctoriales Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardin du marquisat Entrée gratuite, sur inscription obligatoire par téléphone. Nombre limité de places. Plusieurs départs sont prévus sur les horaires indiquées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite d’un jardin privé de plantes à couleurs, dites tinctoriales. Les visites sont organisées car le jardin ne permet pas d’accueillir un trop grand nombre de visiteur. Les visites sont commentées.

Jardin du marquisat Chemin du marquisat 32700 Lectoure Lectoure 32700 Gers Occitanie 06 86 45 64 08 [{« type »: « phone », « value »: « 06 86 45 64 08 »}] Le jardin tinctorial est un jardin privé sur 1000 m2. La propriétaire, passionnée par les couleurs végétales est artisane et travaille quasi exclusivement avec les plantes récoltées dans le jardin. Année après année, le jardin se développe. Vous y trouverez les plantes emblématiques de la teinture végétale en France : la garance, le pastel et la gaude mais aussi de nombreuses autres variétés de fleurs et d’arbres utiles au teinturier en végétal. La visite est commentée. Vous découvrirez les couleurs produites par chaque plante, l’art de de la teinture végétale, son histoire depuis des siècles. Démonstration à l’issue de la visite et boisson fraiche du jardin. Petit parking à proximité. Il est possible de se rendre au jardin à pied en se garant au centre de Lectoure. Il est recommandé de téléphoner avant la visite pour plus de précisions sur la localisation.

