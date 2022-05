Découverte des plantes sauvages qui poussent au milieu du bitume Médiathèque – Espace public

Boris Presseq est botaniste au Muséum de Toulouse. Il est passionné par la biodiversité citadine et raconte ne pas pouvoir s'empêcher de regarder les plantes. Son objectif est de faire prendre conscience aux citadins de l'importance de la nature qui les entoure. Il viendra animer une déambulation extérieure pour petits et grands autour des plantes urbaines et leur utilisation dans la vie de tous les jours (cuisine, santé, …). Si le mauvais temps est au rendez-vous, la visite se transformera alors en conférence sur le même thème, mais à l'intérieur de la médiathèque. Tout public

Détails Autres Lieu Médiathèque - Espace public Adresse Médiathèque - Espace public, Cugnaux lieuville Médiathèque - Espace public

