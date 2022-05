DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES, MÉDICINALES ET COMESTIBLES Le Saulcy Le Saulcy Catégories d’évènement: Le Saulcy

Vosges

2022-05-27

2022-05-27 10:00:00 – 2022-05-27 12:00:00

Le Saulcy Vosges Le Saulcy Cet atelier s’adresse aux personnes qui souhaitent découvrir la richesse des herbes que nos pieds foulent chaque jour. Dans le cadre magnifique de ma ferme, nous allons à la rencontre des plantes sauvages médicinales et comestibles. Je vous livre oralement quelques secrets sur leur goût envoutant et ce que ces plantes s’apportent entre elles. Dégustation comprise dans l’atelier et vente de produits sur place. Prévoir des chaussures de marche. Nombre de places limité. Nous vous remercions de réserver au plus tard le mercredi qui précède l’atelier.

En cas de forte pluie, l’animatrice se réserve le droit d’annuler et reporter l’atelier. contact@lechampduchene.fr +33 6 88 03 44 35 http://lechampduchene.fr/ Le Saulcy

