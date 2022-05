Découverte des plantes sauvages le long de la voie verte

2022-07-30 16:00:00 – 2022-07-30 18:30:00 Balade d'environ 2h/2h30 le long de la voie verte au départ d'Abilly, à la découverte des plantes sauvages, comestibles ou/et médicinales, Eva, notre spécialiste des plantes, vous partagera son savoir avec passion. lesvelosdepaulette@gmail.com +33 6 36 64 38 89

