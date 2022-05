Découverte des plantes sauvages le long de la Mignonne Daoulas, 19 juillet 2022, Daoulas.

Découverte des plantes sauvages le long de la Mignonne Daoulas

2022-07-19 – 2022-07-19

Daoulas Finistère Daoulas

Au cours de cette balade de moins de 2km, on croise des dizaines de plantes sauvages comme l’angélique, l’euphorbe, l’herbe à robert, la bétoine, l’ache, la reine des prés, le tamier, le lierre terrestre… Il y a tant à raconter sur ces sauvageonnes : leurs vertus médicinales, leurs qualités nutritionnels, leurs usages anciens, les histoires et les mythes associés… Bref, cette balade explore bien plus que le monde végétal, aussi magnifique soit-il ! RDV sur l’aire de covoiturage de Daoulas.

Au cours de cette balade de moins de 2km, on croise des dizaines de plantes sauvages comme l’angélique, l’euphorbe, l’herbe à robert, la bétoine, l’ache, la reine des prés, le tamier, le lierre terrestre… Il y a tant à raconter sur ces sauvageonnes : leurs vertus médicinales, leurs qualités nutritionnels, leurs usages anciens, les histoires et les mythes associés… Bref, cette balade explore bien plus que le monde végétal, aussi magnifique soit-il ! RDV sur l’aire de covoiturage de Daoulas.

Daoulas

dernière mise à jour : 2022-05-13 par