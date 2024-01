Découverte des plantes sauvages et leurs usages sur la petite ceinture (Paris 14ème) Petite ceinture Paris, samedi 24 février 2024.

Reconnaissance et utilisation des plantes sauvages au quotidien… Emerveillement garanti !

La ville pullule de plantes sauvages qui écartent le bitume.

Cette sortie sur le pont de la petite ceinture sera l’occasion de prendre de la hauteur sur les relations immémorielles entre humains et plantes sauvages, compagnes de toujours.

Sortie découverte des plantes sauvages comestibles sur la petite ceinture de l’ancienne gare de Montrouge vers rue Didot

Attention : Pas de retour au lieu de rendez vous, fin de la sortie au niveau dde la rue Didot Paris 14ème

Atelier présenté par Charlie Braesch, animateur nature, ethnobotaniste.

Cette sortie sera l’occasion d’aller à la rencontre de quelques plantes sauvages comestibles, que l’on foule trop souvent sous nos pieds sans jamais y prêter attention. Or elles sont tout à fait belles et délicieuses si on sait les cueillir…

Nous aurons la chance de pouvoir observer que la nature recèle plein de surprises, je vous présenterai quelques plantes comestibles et communes et quelques belles vénéneuses.

On abordera quelques règles élémentaires de cueillette, quelques notions de botanique pour s’y repérer parmi les plantes et éviter les confusions avec celles éventuellement toxiques.

Prévoyez des habits pour la pluie, la balade est maintenue quelque-soit le temps qu’il fait !

Nous cheminerons sur la petite ceinture, ancienne voie de chemin de fer aujourd’hui réhabilitée en parc pour arrivée au niveau du 101 rue Olivier de Serres, Métro Porte de Versailles.

Vous pouvez aussi prendre de quoi noter, prendre des photos, de quoi réaliser un petit herbier. Pour cueillir, sacs en coton et sachets en papier sont bienvenus.

Petite ceinture rue de coulmier 75014 Paris

