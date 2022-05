Découverte des plantes sauvages de la pointe de Rosmelec, 2 août 2022, .

Découverte des plantes sauvages de la pointe de Rosmelec

2022-08-02 – 2022-08-02

La pointe de Rosmelec est un site idéal pour l’observation des plantes sauvages. On peut tout à la fois découvrir des plantes typiques du bord de mer (armérie maritime, bette maritime, criste marine…) mais aussi de bord de rivière, des prairies, du sous-bois et d’une zone humide. Certaines sont relativement rares comme le glaux, la spergulaire du sel, la scrophulaire noueuse… A l’aide d’une loupe, on appréciera toute la beauté du monde végétal. Il sera aussi question de cuisine sauvage, de santé, d’Histoire, d’usages ancestraux… nRDV sur le parking tout au bout de la pointe de Rosmelec.

