Decouverte des plantes sauvages comestibles Sewen, 21 juillet 2022, Sewen.

Decouverte des plantes sauvages comestibles Sewen

2022-07-21 – 2022-07-21

Sewen 68290 Sewen

EUR Partez à la découverte des plantes sauvages qui se grignotent et avec lesquelles on trinque!

Cette sortie vous propose d’apprendre à reconnaître les principaux végétaux comestibles qui nous entourent.

Un échange autour de leur multiples vertus gustatives et médicinales. La sortie débutera par une promenade en montagne et un atelier culinaire et de dégustation vous sera proposé.

Partez à la découverte des plantes sauvages qui se grignotent et avec lesquelles on trinque!

Cette sortie vous propose d’apprendre à reconnaître les principaux végétaux comestibles qui nous entourent.

Un échange autour de leur multiples vertus gustatives et médicinales. La sortie débutera par une promenade en montagne et un atelier culinaire et de dégustation vous sera proposé.

+33 6 12 28 68 00

Partez à la découverte des plantes sauvages qui se grignotent et avec lesquelles on trinque!

Cette sortie vous propose d’apprendre à reconnaître les principaux végétaux comestibles qui nous entourent.

Un échange autour de leur multiples vertus gustatives et médicinales. La sortie débutera par une promenade en montagne et un atelier culinaire et de dégustation vous sera proposé.

Sewen

dernière mise à jour : 2022-05-27 par