Découverte des plantes sauvages comestibles Sennevières, 29 mai 2022, Sennevières.

Découverte des plantes sauvages comestibles Sennevières

2022-05-29 – 2022-05-29

Sennevières Indre-et-Loire

Nathalie vous embarque lors d’une balade sur les chemins de Sennevières, découvrir les plantes sauvages utiles, ces inconnues qu’on dit souvent mauvaises…à tort! Parcours de découverte pour identifier et reconnaître ces végétaux (suivant la saison) à l’aide d’anecdotes et de recettes. Venez accompagné de votre carnet et de votre stylo.

Intervenante : Nathalie Brusini

Durée : Demi journée (matin)

Nombre de personnes : entre 4 et 10 personnes

Gratuit pour les – 12 ans accompagnés.

juliette@lacabaneaplantes.com +33 6 50 02 93 63 http://lacabaneaplantes.com/

Sennevières

