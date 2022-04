Découverte des plantes sauvages comestibles Saint-Clair-sur-les-Monts Saint-Clair-sur-les-Monts Catégories d’évènement: Saint-Clair-sur-les-Monts

Seine-Maritime

Découverte des plantes sauvages comestibles Saint-Clair-sur-les-Monts, 16 juillet 2022, Saint-Clair-sur-les-Monts. Découverte des plantes sauvages comestibles Saint-Clair-sur-les-Monts

2022-07-16 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-16 17:00:00 17:00:00

Saint-Clair-sur-les-Monts Seine-Maritime Saint-Clair-sur-les-Monts Marie Mesnard Duval vous emmène à la découverte des plantes sauvages comestibles. Vous apprendrez à reconnaître des plantes telles que la berce, le plantain, la consoude, le sureau… et à les apprivoiser pour, pourquoi pas, les utiliser dans votre cuisine ! Marie Mesnard Duval vous emmène à la découverte des plantes sauvages comestibles. Vous apprendrez à reconnaître des plantes telles que la berce, le plantain, la consoude, le sureau… et à les apprivoiser pour, pourquoi pas, les utiliser dans votre… tourisme@yvetot-normandie.fr +33 2 32 70 99 96 https://www.yvetot-normandie-tourisme.fr/ Marie Mesnard Duval vous emmène à la découverte des plantes sauvages comestibles. Vous apprendrez à reconnaître des plantes telles que la berce, le plantain, la consoude, le sureau… et à les apprivoiser pour, pourquoi pas, les utiliser dans votre cuisine ! Saint-Clair-sur-les-Monts

dernière mise à jour : 2022-04-14 par Yvetot Normandie Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Saint-Clair-sur-les-Monts, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Clair-sur-les-Monts Adresse Ville Saint-Clair-sur-les-Monts lieuville Saint-Clair-sur-les-Monts Departement Seine-Maritime

Découverte des plantes sauvages comestibles Saint-Clair-sur-les-Monts 2022-07-16 was last modified: by Découverte des plantes sauvages comestibles Saint-Clair-sur-les-Monts Saint-Clair-sur-les-Monts 16 juillet 2022 Saint-Clair-sur-les-Monts seine-maritime

Saint-Clair-sur-les-Monts Seine-Maritime