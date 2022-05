Découverte des plantes sauvages comestibles Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: 76490

Rives-en-Seine

Découverte des plantes sauvages comestibles Rives-en-Seine, 4 septembre 2022, Rives-en-Seine. Découverte des plantes sauvages comestibles Rue de la Sainte-Gertrude Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

2022-09-04 – 2022-09-04 Rue de la Sainte-Gertrude Caudebec-en-Caux

Rives-en-Seine 76490 A l’aide de tous vos sens, venez découvrir les vertus culinaires et médicinales des plantes sauvages bordant la Sainte-Gertrude. L’animation sera clôturée par la dégustation d’un goûter sauvage.

RDV devant le collège Victor Hugo, rue Sainte-Gertrude à Caudebec-en-Caux.

Animée par Pissenlit & Compagnie A l’aide de tous vos sens, venez découvrir les vertus culinaires et médicinales des plantes sauvages bordant la Sainte-Gertrude. L’animation sera clôturée par la dégustation d’un goûter sauvage.

RDV devant le collège Victor Hugo, rue Sainte-Gertrude… A l’aide de tous vos sens, venez découvrir les vertus culinaires et médicinales des plantes sauvages bordant la Sainte-Gertrude. L’animation sera clôturée par la dégustation d’un goûter sauvage.

RDV devant le collège Victor Hugo, rue Sainte-Gertrude à Caudebec-en-Caux.

Animée par Pissenlit & Compagnie Rue de la Sainte-Gertrude Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: 76490, Rives-en-Seine Autres Lieu Rives-en-Seine Adresse Rue de la Sainte-Gertrude Caudebec-en-Caux Ville Rives-en-Seine lieuville Rue de la Sainte-Gertrude Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Departement 76490

Rives-en-Seine Rives-en-Seine 76490 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rives-en-seine/

Découverte des plantes sauvages comestibles Rives-en-Seine 2022-09-04 was last modified: by Découverte des plantes sauvages comestibles Rives-en-Seine Rives-en-Seine 4 septembre 2022 76490 Rives-en-Seine

Rives-en-Seine 76490