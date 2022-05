Découverte des plantes sauvages comestibles La Tour-du-Meix La Tour-du-Meix Catégories d’évènement: Jura

La Tour-du-Meix Jura La Tour-du-Meix Le mercredi 8 juin 2022 de 10h à 12h30: Découverte des plantes sauvages comestibles n(départ place du village de La Tour-du-Meix) Randonnée proposée par la MSA de Franche-Comté avec l’intervention du CPIE du Haut-Jura (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). Réservation : Amélie Bonneau, animatrice MSA – 06 71 73 04 06 ou bonneau.amelie@franchecomte.msa.fr bonneau.amelie@franchecomte.msa.fr Le mercredi 8 juin 2022 de 10h à 12h30: Découverte des plantes sauvages comestibles n(départ place du village de La Tour-du-Meix) Randonnée proposée par la MSA de Franche-Comté avec l’intervention du CPIE du Haut-Jura (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). Réservation : Amélie Bonneau, animatrice MSA – 06 71 73 04 06 ou bonneau.amelie@franchecomte.msa.fr La Tour-du-Meix

