Découverte des plantes sauvages comestibles Heurteauville Heurteauville Catégories d’évènement: Heurteauville

Seine-Maritime

Découverte des plantes sauvages comestibles Heurteauville, 21 août 2022, Heurteauville. Découverte des plantes sauvages comestibles Tourbière d’Heurteauville Rue Charretière Heurteauville

2022-08-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-21 16:00:00 16:00:00 Tourbière d’Heurteauville Rue Charretière

Heurteauville Seine-Maritime Heurteauville A l’aide de tous vos sens venez découvrir les vertus culinaires et médicinales des plantes sauvages de la tourbière d’Heurteauville. L’animation sera clôturée par la dégustation d’un goûter sauvage.

RDV parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville.

Animée par Pissenlit & Compagnie A l’aide de tous vos sens venez découvrir les vertus culinaires et médicinales des plantes sauvages de la tourbière d’Heurteauville. L’animation sera clôturée par la dégustation d’un goûter sauvage.

RDV parking du site, rue de la Charretière à… A l’aide de tous vos sens venez découvrir les vertus culinaires et médicinales des plantes sauvages de la tourbière d’Heurteauville. L’animation sera clôturée par la dégustation d’un goûter sauvage.

RDV parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville.

Animée par Pissenlit & Compagnie Tourbière d’Heurteauville Rue Charretière Heurteauville

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Heurteauville, Seine-Maritime Autres Lieu Heurteauville Adresse Tourbière d'Heurteauville Rue Charretière Ville Heurteauville lieuville Tourbière d'Heurteauville Rue Charretière Heurteauville Departement Seine-Maritime

Heurteauville Heurteauville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/heurteauville/

Découverte des plantes sauvages comestibles Heurteauville 2022-08-21 was last modified: by Découverte des plantes sauvages comestibles Heurteauville Heurteauville 21 août 2022 Heurteauville seine-maritime

Heurteauville Seine-Maritime